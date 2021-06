Calciomercato Roma, cessione in Ligue 1? La decisione è presa

Calciomercato Roma, possibile cessione in arrivo? Interessamento dalla Ligue 1 per un esubero: la decisione è presa

Calciomercato Roma Santon Lorient | Tanti i nomi accostati alla Roma in queste fase iniziali della sessione di calciomercato. Alcuni utopistici, altri meno: un tam tam mediatico che è direttamente proporzionale all’impatto pervasivo che l’approdo dello Special One ha arrecato in tutto il mondo giallorosso. Tuttavia, una voce importante in capitolo sarà ricoperta anche dalle cessioni: “tagliare” quegli elementi che non sono considerati funzionali permetterebbe di plasmare una squadra a immagine e somiglianza del proprio allenatore, che ha le idee chiare sul progetto dal quale ripartire.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Paratici sblocca Donnarumma

Calciomercato Roma, il Lorient sonda Santon | La situazione

Dopo aver intascato i soldi della cessione di Gerson, per il cui approdo al Marsiglia manca solo l’annuncio ufficiale, la Roma si starebbe concentrando anche sul possibile addio di Davide Santon. Il contratto del classe ’91, in scadenza il prossimo anno, non sarà rinnovato: ragion per cui in questa sessione di calciomercato si cercherà di monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Secondo quanto riportato da TMW, nelle ultime ore il Lorient avrebbe avviato un timido approccio, per capire la disponibilità del calciatore a trasferirsi in Francia.

Leggi anche –> Roma, Totti al Trastevere | Un sogno che può diventare realtà

Sondaggi che però non sarebbero andati a buon fine, dal momento il Lorient non rappresenta una prima scelta per l’ex Inter: si cercherà di trovare un’altra soluzione in tal senso, che soddisfi anche le esigenze del terzino, che ambisce a palcoscenici di un certo tipo.