Roma, Totti al Trastevere | Un sogno che può diventare realtà

L’ex numero 10 giallorosso potrebbe tornare in campo con la maglia del Trastevere, dove tutto ebbe inizio.

Sappiamo benissimo che con il mondo del calcio le sorprese sono dietro l’angolo. Una di queste potrebbe essere il ritorno in campo di Francesco Totti. L’ex numero 10, capitano e bandiera della Roma, dopo il ritiro al calcio con la maglia giallorossa avvenuto il 28 maggio del 2017, potrebbe decidere di tornare a fare quello che più ama in generale: giocare a pallone.

Totti negli ultimi 4 anni ha giocato nel torneo di Calcio a 8 con il Totti Sporting Club, la squadra della sua scuola calcio. Ora però c’è un’idea che lo può stuzzicare seriamente in Serie D.

Roma, il Trastevere sogna Totti

Come riferisce l’ANSA, il Trastevere sarebbe intenzionato a far tornare a giocare Francesco Totti. La stessa società dove il “Pupone” ha cominciato all’età di 8 anni a giocare a calcio.

Il presidente del club del rione, Pier Luigi Betturri, vorrebbe tesserarlo per farlo giocare in Serie D (serie dove milita appunto il Trastevere), in quanto è convinto che con la sua qualità Francesco possa ancora fare la differenza. Per convincerlo sarebbe pronto anche a offrirgli un ruolo in società come dirigente.

Ora bisognerà vedere le reali intenzioni di Totti, ma chissà che il Trastevere non riesca a fare breccia nel cuore dell’ex capitano giallorosso e a convincerlo di iniziare, o meglio continuare, l’avventura con il club romano.