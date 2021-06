Calciomercato Roma, futuro incerto | Spuntano i turchi

Calciomercato Roma, il futuro rimane assai incerto. E nelle ultime ore è spuntata la pista turca. Che lo hanno sempre seguito da vicino

Il suo futuro rimane in bilico. Anche perché, come detto, fino al momento, un vero e proprio colloquio tra le parti non c’è stato. E nelle ultime ore, oltre al possibile derby milanese che si potrebbe scatenare su di lui, spunta anche la pista turca, così come riportato dal Messaggero.

Edin Dzeko non sa ancora se l’anno prossimo rimarrà nella Capitale. L’arrivo di Mourinho non ha cambiato le cose. Guadagna troppo e la Roma non può permettersi in questo momento uno stipendio così importante. Se il centravanti bosniaco non accettasse una riduzione per l’ultimo anno che lo lega ai giallorossi, allora le cose potrebbero davvero prendere la piega che a gennaio era scontata: un addio anticipato.

Calciomercato Roma, su Dzeko spunta il Besiktas

E nelle ultime ore si starebbe facendo sempre più spazio la pista turca del Besiktas. Anche se, pure in questo caso, il nodo più importante rimane l’ingaggio. Quei 7,5 milioni di euro però, il club turco, potrebbe decidere anche di spalmarlo in più anni, così anche da allungare la carriera di Edin Dzeko.

Molto, anzi tutto, si capirà nel momento in cui Mourinho ed Edin si guarderanno negli occhi per capire come fare. La situazione, al momento, è in divenire. Anche se, le sensazioni, non sono certamente positive. L’ex capitano è al passo d’addio. Con la Roma che vira decisa su Belotti. Anche se deve alzare sicuramente l’offerta per arrivare al centravanti di Cairo.