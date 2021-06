Calciomercato Roma, non solo Florenzi | Altra offerta della Juve

Calciomercato Roma, possibile asse con la Juventus? Pazza idea dei bianconeri: non solo Florenzi nel mirino

Calciomercato Juventus Roma | I buoni rapporti che intercorrono tra Juventus e Roma potrebbero offrire l’occasione propizia per intavolare una serie di trattative con le quali rinforzare le rispettive rose. Nelle ultime ore l’idea di un trasferimento di Florenzi in bianconero, con il contestuale ritorno di Szczesny nella capitale, non è sembrata una boutade, sebbene le dichiarazioni rilasciate dal portiere polacco sembrino tracciare un’altra strada. L’asse Roma-Torino sarebbe sul punto di surriscaldarsi nuovamente: il centro cardine, neanche a dirlo, un vecchio pallino della “Vecchia Signora”: Edin Dzeko.

Dzeko alla Juventus, calciomercato Roma | L’annuncio sul bosniaco

Come vi abbiamo raccontato, l‘attaccante bosniaco piace molto al Milan e all’Inter. Tuttavia, i due club milanesi non sarebbero i soli a guardare con molto interesse la situazione relativa all’attaccante bosniaco, il cui contratto con la Roma, in scadenza nel 2022, quasi sicuramente non sarà rinnovato, in attesa del tanto atteso faccia a faccia con Josè Mourinho. Su Juventibus, infatti, il giornalista Luca Momblano ha rilanciato nuovamente la candidatura di Dzeko in chiave Juventus. Ecco le sue parole:

“Nei discorsi su Giroud di un importante dirigente del Milan, mi è stato riferito che hanno provato a contattare ( come alternativa) anche Dzeko. Mi è stato anche detto che Edin ha un’importante offerta dalla Juventus.”