Calciomercato Roma, non solo Inter e Juve | Nuovo scambio in Serie A

Il giocatore piace a molti club italiani, ma c’è da registrare un altro interessamento per il calciomercato della Roma.

Dopo la positiva stagione in prestito al Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi tornerà un giocatore della Roma a partire dal primo luglio, ma una nuova partenza non è affatto da escludere, anzi. Finito sul taccuino dell’Inter e della Juventus, nell’ottica di un possibile scambio con Perisic o con Szczesny, l’esterno di Vitinia è tra i pochi calciatori in rosa che possono garantire una plusvalenza totale alle casse giallorosse. Il suo entourage è pronto a valutare nuove ipotesi e l’approdo al Nord Italia non è l’unica pista.

Calciomercato Roma, Napoli su Florenzi: prove di scambio

L’arrivo di Luciano Spalletti e la partenza a parametro zero di Hysaj hanno reso anche il Napoli una destinazione plausibile per Florenzi. Secondo le ultime indiscrezioni, il club partenopeo vorrebbe provare ad impostare una trattativa di scambio e i nomi di cui si parla sono quelli di Ospina (che piace ad Atalanta e Fiorentina) e Mertens. Due profili interessanti, che, ad oggi, non rappresentano tuttavia una priorità per Tiago Pinto e Mourinho, che stanno lavorando su altri fronti per rinforzare quei reparti