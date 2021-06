Calciomercato Roma, nuovo rinforzo per l’attacco | Costa 25 milioni

Possibile nuovo rinforzo nel reparto offensivo giallorosso. L’esterno costa 25 milioni di euro.

Non è ancora iniziato ufficialmente il calciomercato giallorosso, ma i nomi usciti e accostati alla Roma nelle ultime settimane sono davvero tanti. L’arrivo di José Mourinho sulla panchina del club capitolino ha portato di conseguenza con sè da una parte anche molta fiduca nell’etere romano, ma dall’altra parte anche l’ambizione più alta e la possibilità dell’arrivo di nomi importanti, magari già allenati dallo Special One. Sono ancora molti i ruoli sui quali la Roma dovrà definire tutti i principali obiettivi, anche se le idee sembrano per il momento abbastanza chiare, nonostante dalla Roma non trapeli nessuna conferma delle notizie che escono, orma il chiaro segnale dei Friedkin, lavorare in silenzio.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, secco rifiuto del giocatore | Ecco il motivo

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, non solo Inter e Juve | Nuovo scambio in Serie A

Calciomercato Roma, 25 milioni per l’esterno

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, uno di questi potrebbe essere Lucas Moura, esterno offensivo brasiliano che è rinato proprio grazie al tecnico portoghese nel Tottenham, nonostante non sia finita molto bene tra l’allenatore e il club inglese. Per il brasiliano classe ’92 Mou ha speso sempre grandi parole, anche a seguito della pesante sconfitta contro la Dinamo Zagabria costata cara agli Spurs in Europa League. Come riportato dal noto quotidiano, il brasiliano guadagna 5,5 milioni ma per il solito discorso relativo al Decreto Crescita costerebbe a Trigoria intorno ai 4. Il costo del cartellino, invece, si aggirerebbe sui 25 milioni di euro. Lucas Moura in questa stagione ha disputato 50 partite, segnando 9 reti e fornendo 8 assist.