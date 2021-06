Calciomercato Roma, dalla Spagna: “L’erede di Ronaldo per Mourinho”

Continuano le voci (tante) sul calciomercato Roma, soprattutto dalla Spagna dove si parla con insistenza di un assistito di Mendes

L’arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma ha scatenato i media italiani e internazionali che, da un mese a questa parte, hanno accostato diversi nomi alla squadra giallorossa. Il fascino dello ‘Special One’ ha calamitato su di sé le attenzioni della stampa e della tifoseria, giustificando anche l’uscita di nomi altisonanti, come quello di Cristiano Ronaldo. Una pista quasi impossibile da percorrere, ma che rende comunque l’idea sulla nuova percezione della squadra giallorossa, in Italia e all’estero. Se non proprio a CR7, Tiago Pinto e il suo staff potrebbero portare a Trgioria qualche connazionale del numero 7 juventino.

Calciomercato Roma, conferme sulla pista Guedes

“Mourinho vuole l’erede di Cristiano Ronaldo alla Roma”, titola un articolo di ‘Don Balon’. Il riferimento è a Gonçalo Guedes di cui vi abbiamo già parlato lo scorso mese. Il sito spagnolo parla di contatti molto avanzati tra Jorge Mendes, agente del calciatore e di Mou, e la dirigenza romanista per tentare di trovare un accordo e riuscire così ad abbassare le pretese economiche del Valencia. Le informazioni in nostro possesso, confermano che l’ex Psg veniva considerato soprattutto come alternativa offensiva in caso di mancato rinnovo di Mkhitaryan, ma resta comunque un profilo che piace a Pinto e allo Special One.