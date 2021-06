Calciomercato Roma, tripla firma | C’è la data

Calciomercato Roma, ci sono delle importanti novità circa il futuro della squadra: stabilite le date per tre annunci fondamentali.

Mentre la città freme per l’arrivo e la presentazione di Josè Mourinho, che sarà anche un’occasione per avere qualche informazione in più circa i retroscena che hanno portato alla sua firma, Pinto e adepti sono al lavoro sottobanco per assecondare le varie richieste da lui avanzate.

Il silenzio mediatico che avvolge la Capitale in queste settimane lascia intendere come i Friedkin siano assolutamente intenzionati a prendere le distanze da quel clamore che aveva contraddistinto la gestione precedente.

I nuovi proprietari preferiscono operare in silenzio, senza proclami e in modo pragmatico. Nonostante ciò, però, i tifosi della “Magica“, a distanza di un mese dall’ufficialità del nuovo tecnico, si attendono ora qualche acquisto o una dichiarazione che possa palesare le finalità della dirigenza.

Le uniche ufficialità giunte dopo quella della firma del portoghese hanno riguardato le separazioni contrattuali con Mirante, Farelli, Jesus e Bruno Peres e il rinnovo di Henrix Mkhitaryan.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, la Juventus scarica Szczesny: l’idea scambio è concreta

Calciomercato Roma, in arrivo tre rinnovi

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, però, quello dell’armeno potrebbe essere il primo di plurimi rinnovi già programmati da dg e colleghi. Negli scorsi giorni abbiamo parlato del raffreddamento della pista dell’allungamento contrattuale di Villar.

Lo spagnolo, distintosi per una buona stagione, è legato alla Roma fino al 2024 e solo dopo essere stato valutato da Mou potrebbe sperare di ricevere una proposta do adeguamento.

Lo Special One, però, oltre che ad alcuni acquisti avrebbe chiesto anche le conferme di quegli elementi che rappresentino l’ossatura dello scacchiere capitolino.

In particolar modo, dopo l’Europeo, sono previsti gli annunci dei rinnovi di Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini. Quest’ultimo, più degli altri due, è il giocatore maggiormente destinato ad essere messo al centro del nuovo progetto.