Calciomercato Roma, dalla Spagna | Un top e 2 esuberi dal Real

Calciomercato Roma, i giallorossi monitorano ormai da tempo diversi profili da ingaggiare nelle prossime settimane e da consegnare a Mourinho quanto prima.

Lo Special One avrebbe già da tempo avanzato diverse richieste a Pinto per rinforzare la rosa in vista futura. In questi giorni, però, i capitolini sembrano soprattutto concentrati sulle cessioni dei rami secchi prima di investire su nuovi elementi.

Le priorità dei capitolini restano, da tempo, quella del portiere e del centravanti ma il portoghese avrebbe avanzato diverse proposte anche per gli altri reparti di campo. Per la vicenda relativa all’estremità difensiva, molto dipenderà dalle eventuali cessioni di Pau Lopez e Olsen, rientrante a breve dall’Everton.

Per quanto riguarda il numero 9, invece, continua ad essere seguito Andrea Belotti che potrebbe arrivare nella Capitale e divenire il titolarissimo della rosa dei prossimi anni per non far rimpiangere Edin Dzeko.

Calciomercato Roma, i nomi per Mourinho

Nelle scorse settimane, intanto, si erano susseguite diverse voci circa l’interesse della Roma per Eden Hazard. Nonostante le grandi problematiche vissute dal belga, arrivare a quest’ultimo resta molto difficile.

Una cosa però è certa, le prossime settimane potrebbero veder nascere un affascinante asse di mercato Roma-Madrid. A pochi giorni dalla firma di Ancelotti con il Real, l’ex, tra le tante, Napoli ed Everton starebbe già ponderando eventuali scelte su chi trattenere e chi no.

La diplomazia adoperata fin qui gli ha permesso di convincere alla permanenza Isco Alcaron e avallare i rientri di Dani Ceballos e Martin Odegaard. Per quanto riguarda i partenti, invece, Florentino Perez sembra voler cedere Marco Asensio, Álvaro Odriozola e Mariano Díaz.

Stando alla ricostruzione di Don Balon, infatti, il numero uno delle Merengues vorrebbe monetizzare per provare il colpaccio Mbappè. Lo stesso portale iberico ha sottolineato come la Roma di Mourinho sia quella maggiormente intenzionata a fare compere in casa di uno dei più prestigiosi club al mondo.