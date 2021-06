Calciomercato Roma: “Non c’è nulla” | Via libera per il colpo a zero

By

Calciomercato Roma, tra le priorità del prossimo mercato figura quella del portiere e in queste ore ci sarebbe un’importante novità.

Le priorità dei capitolini riguardano, appunto, l’estremità difensiva, oltre che a quella offensiva. Per il centravanti non sono stati ancora registrati importanti passi in avanti ma i nomi sul taccuino di Pinto continuano ad essere numerosi.

Non è chiara quale sorte possa spettare ad Edin Dzeko che, dall’approdo dello Special One, sembra aver voluto lanciare diversi messaggi alla società così da far trapelare il suo anelito di permanenza.

Il bosniaco, dunque, potrebbe continuare la sua esperienza nella Capitale e rappresentare il giusto profilo da affiancare sia a Borja Mayoral che ad un eventuale terzo numero 9.

L’ex Tottenham, infatti, avrebbe chiesto ai dirigenti sia la permanenza di Dzeko che l’acquisto di un profilo che possa prenderne l’eredità nei prossimi anni.

Calciomercato Roma, le conferme su Romero

Per quanto concerne la vicenda portiere, ricordiamo che i giallorossi hanno da poco interrotto i rapporti con Antonio Mirante e Simone Farelli. Nei prossimi mesi potrebbe essere previsto un incontro con Daniel Fuzato per un primo discorso di rinnovo contrattuale.

Il brasiliano si è distinto per un buon finale di stagione che potrebbe aver convinto gli addetti ai lavori di Trigoria a confermarlo come seconda scelta in vista della prossima stagione.

A Roma, intanto, tornerà Olsen che cercherà di essere piazzato insieme al collega Pau Lopez. I capitolini necessitano di un profilo che garantisca sicurezza e, nelle ultime ore, è arrivata un’importante novità.

Stando a quanto riportato dal “Mirror“, Mourinho vorrebbe portare in Italia l’ex portiere della Sampdoria, Sergio Romero. Quest’ultimo, 36enne, è in uscita dal Manchester United e, secondo il portale britannico, avrebbe catalizzato l’attenzione del Boca, del Racing Club e degli stessi giallorossi.

Lo stesso portiere ha però smentito le numerose indiscrezioni che davano il suo passaggio al Boca Juniors come cosa fatta: “Tutto ciò che è stato detto ultimamente non è vero. Conosco Riquelme ma non ci è stato mai nessun tipo di contatto”.