Calciomercato Roma, salta il mediano | Annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, salta uno dei possibili obiettivi dei giallorossi. Ormai c’è l’annuncio ufficiale. C’è una squadra pronta a chiudere

L’annuncio, se non è ufficiale, poco ci manca. Anche perché è arrivato direttamente dal presidente. Che ha chiuso in pratica le porte ad un possibile arrivo in giallorosso del mediano. C’è un’altra società, di Serie A, pronta a chiudere l’affare. In vantaggio da tanto tempo. Una trattativa che ormai vede i giallorossi – che non ci hanno provato più di tanto – farsi da parte.

Sergio Oliveira, il centrocampista del Porto, passerà alla Fiorentina di Gattuso. Lo ha detto il presidente del club lusitano Pinto Da Costa, confermando l’interesse della squadra di Commisso, a margine della conferenza del prolungamento di contratto di Sergio Conceicao. La Roma, però, non sta col cerino in mano. Anzi, è pronta ad affondare il colpo decisivo per l’altro centrocampista messo tra gli obiettivi e voluto da Mourinho.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, via a zero | Derby di Milano

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, nuovo rinforzo per l’attacco | Costa 25 milioni

Calciomercato Roma, Pinto stringe per Xhaka

Ormai non ci sono più dubbi: è il centrocampista svizzero il vero obiettivo di Tiago Pinto, consigliato vivamente da Mourinho durante i primi incontri avuti con il general manager giallorosso. Una situazione che si potrebbe sbloccare presto anche se, per l’annuncio ufficiale, bisognerà probabilmente attendere la fine dell’Europeo della Svizzera.

La trattativa, con l’Arsenal, è a buon punto. I Gunners valutano Xhaka 25 milioni ma la Roma spera di chiudere a meno. Si troverà un compromesso, anche perché il tempo del centrocampista, a Londra, alla corte di Arteta, sembra essere proprio finito. Poi ci sarà il tempo e il modo di capire quali possono essere gli altri obiettivi. Senza dimenticare che uno è già stato individuato: Koopmeiners, dell’Az, è sempre ben saldo sul taccuino di Tiago Pinto.