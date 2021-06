Calciomercato Roma, svolta a centrocampo | Indizio dall’Inghilterra

Calciomercato Roma, si avvicina l’obiettivo? Le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra sono emblematiche

Calciomercato Roma Xhaka Ruben Neves | Il nome più caldo in casa Roma per rinforzare il centrocampo continua ad essere Granit Xhaka; sebbene la trattativa con l’Arsenal non sia ancora in dirittura d’arrivo, la sensazione è che ci siano tutti i presupposti alchè sia lo svizzero uno tra i primi acquisti sotto la gestione Mourinho. Un indizio importante, in tal senso, “rimbalza” proprio dall’Inghilterra. Come riportato da “thetimes.co.uk“, infatti, i Gunners avrebbero cominciato a muovere i primi passi per arrivare a Ruben Neves: il portoghese sarebbe finito, assieme ad altri profili, nella lista dei partenti in casa Wolves, che ha bisogno di liquidità importanti per rinnovare la rosa a disposizione di Bruno Lage.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, tentazione Szczesny | L’annuncio del portiere

Calciomercato Roma, colpo a centrocampo | Neves avvicina Xhaka?

La trattativa, però, non è semplice, dal momento che Neves piace anche ad altre squadre, ed è difficile che i Wolves possano accettare offerte inferiori ai 40 milioni di euro. Tuttavia, i sondaggi che l’Arsenal ha fatto in tal senso, sono stati visti da molti come un chiaro indizio della partenza di Xhaka, con la Roma in prima fila per il suo acquisto. Situazione in evoluzione, dunque: seguiranno aggiornamenti.