Calciomercato Roma, tentazione Szczesny | L’annuncio del portiere

Calciomercato Roma, la rivelazione di Szczesny poco prima dell’inizio degli Europei: l’annuncio del polacco sul suo futuro

Calciomercato Roma Szczesny Juventus | L’oggettiva necessità di acquistare un portiere affidabile, ha indotto Tiago Pinto a scandagliare il mercato, alla ricerca di un estremo difensore di livello, alla luce delle condizioni fisiche non sempre ottimali del lungodegente Pau Lopez. Tanti i nomi sul tavolo delle contrattazioni: tra le varie ipotesi che sono circolate nelle ultime ore, sembrava aver assunto una certa consistenza il possibile ritorno di Szczesny. Come vi abbiamo raccontato, l’eventualità che venga imbastito uno scambio con la Juventus non è affatto da scartare: affare con il quale si sbloccherebbe il contestuale approdo in bianconero di Donnarumma, sondato anche da Mourinho. Tuttavia, dal ritiro della sua Nazionale, il portiere polacco ci ha tenuto a chiarire meglio alcune questioni relative al suo futuro.

Szczesny alla Roma, calciomercato Juventus | Le ultime

Ecco le parole di Szczesny: “Proverò a rispondere a questa domanda una volta per tutte. Il tema è circolato sui media da molto tempo e sento l’esigenza di parlarne. Non ho avuto alcun tipo di contratto né con il mio club, né con altri, dal momento che non c’è in ballo una mia possibile partenza. Non sono assolutamente il responsabile per i trasferimenti della Juventus.”

Parole chiare e lapidarie: Szczesny vuole tenersi stretto la “sua” Juve, a cui è legato da un contratto fino al 2024.