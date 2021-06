Calciomercato Roma, conferme sui giallorossi | Ecco il portiere

Prossime settimane decisive per il possibile nuovo arrivo in porta nel calciomercato della Roma.

Il casting per il nuovo numero uno della Roma è iniziata da tempo, ma non c’è comunque fretta nell’aquistare il nuovo portiere che difendera i pali del club giallorosso a partire dalla prossima stagione. Salutati Simone Farelli e Antonio Mirante, sarà difficile piazzare anche Pau Lopez, non solo per non incorrere in una minusvalenza, ma anche perché per l’estremo difensore spagnolo adesso è tempo di pensare al recupero dal suo infortunio. Dunque a difendere i pali giallorossi dopo il 30 giugno rimarrebbero, per ora, solamente Daniel Fuzato e Robin Olsen, quest’ultimo rientrante dal prestito all’Everton, dopo che i Toffees hanno comunicato alla Roma la volontà di non acquistare il giocatore a titolo definitivo.

Calciomercato Roma, la situazione Szczesny

Sono tanti i nomi e i profili che sono in questo momento al vaglio del general manager Tiago Pinto e del tecnico José Mourinho. Tra questi c’è anche Wojciech Szczesny, il quale ha ancora un contratto con la Juventus fino al 2024. Una trattativa non semplice, che però potrebbe sbloccarsi già dalla scelta della nuova squadra di Gianluigi Donnarumma, sul quale c’è proprio la società bianconera. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere di Torino’, la società di Agnelli dovrà trovare una soluzione per il portiere polacco, sul quale oltre alla Roma c’è anche la soluzione Premier League. Chissà se, come anticipato da Asromalive.it, sarà il Tottenham, che a breve potrebbe ufficializzare l’arrivo di Fabio Paratici come dirigente, che sbloccherebbe di conseguenza anche Donnarumma.