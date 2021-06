Calciomercato Roma, aria di addio | Per lui futuro lontano dalla Capitale

By

Calciomercato Roma, il terzino della Roma ritornerà nella Capitale, ma solamente di passaggio. Il suo futuro è lontano da Trigoria.

Con l’arrivo di Mourinho a Roma che si fa sempre più vicino, la dirigenza giallorossa si vuole muovere in fretta per regalare ai propri tifosi e al tecnico portoghese dei colpi per infiammare la piazza e per rilanciare le ambizioni della Roma.

Intanto però ci sono da risolvere diverse situazioni spinose. Una di queste è quella legata ad Alessandro Florenzi. Il terzino azzurro farà ritorno nella Capitale dopo aver giocato nella stagione appena conclusa in prestito al Paris Saint Germain. Il suo futuro però è ancora alquanto incerto.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, i conti di Pinto | Doppia cessione per l’attaccante

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, settimana decisiva | Nuovo incontro

Calciomercato Roma, Florenzi ad un passo dall’addio

Il futuro di Alessandro Florenzi sembra sempre più lontano da Roma. Il calciatore di Vitinia, ora in ritiro con la Nazionale di Roberto Mancini in vista dell’inizio degli Europei, ha fatto sapere alla società giallorossa che vorrebbe andare via, lasciando nuovamente la Roma.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, Florenzi preferirebbe andare a giocare all’estero. In questo caso sarebbe meglio dire continuare, dopo aver giocato prima al Valencia in prestito per 6 mesi e poi proprio al Paris Saint Germain nella stagione appena conclusa.

Le preferenze del giocatore vanno però a cozzare con gli interessamenti più concreti che fino ad ora si sono palesati. Stiamo parlando di quelli legati alla Juventus e all’Inter. Il prezzo fissato per vendere Florenzi è non meno di 8/9 milioni, ovvero il prezzo del riscatto stabilito col PSG nel caso la squadra francese fosse stata realmente interessata a comprare definitivamente il calciatore.

Con i bianconeri però si potrebbe imbastire uno scambio con Szczesny (qui sarebbe un ritorno in giallorosso per il portiere polacco) che potrebbe far contente entrambe le società, con tanto di plusvalenze.