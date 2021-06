Calciomercato Roma, colpo di scena e beffa servita | Accordo per 20 milioni

Calciomercato Roma, uno degli elementi maggiormente seguiti in questo periodo rischia di approdare ad una squadra rivale. La situazione.

Di José Mourinho, al momento, non si è vista nemmeno l’ombra. La piazza tutta attende ormai il suo approdo e la sua presentazione, prevista intorno alla metà di giugno. Lo sbarco dello Special One nella Capitale potrebbe catalizzare un calciomercato che finora non è ancora iniziato.

Tanti, infatti, i nomi susseguitisi in queste settimane ma, ad oggi, lunedì 7 giugno, i giallorossi si sono contraddistinti solo per operazioni in uscita e per il rinnovo, non scontato, di Henrix Mkhitaryan.

La speranza dei tifosi è che, dall’arrivo del portoghese, ci possa essere un’accelerazione delle trattative così da garantire maggiore celerità alle varie operazioni affinché il tecnico possa contare sui nuovi elementi per il ritiro estivo.

Calciomercato Roma, si allontana Koopmeiners: l’Atalanta chiude con l’AZ Alkmaar

Tra le priorità estive ricordiamo sia quella relativa al centravanti che quella del portiere. Un nuovo numero 9 è stato esplicitamente richiesto dall’ex Tottenham che però, al contempo, vorrebbe convincere alla permanenza anche Edin Dzeko.

Il piano è quello di contare su tre centravanti che possano alternarsi nell’arco della partita e della stagione. Diversa, invece, la vicenda portiere dal momento che Pinto vorrebbe garantire al nuovo tecnico un nuovo profilo.

Per fare ciò, però, sarà fondamentale cedere dapprima Pau Lopez e Robin Olsen che, a breve, rientrerà dal prestito all’Everton. Tra le varie richieste di Mourinho figura, inoltre, anche quella per un centrocampista.

Proprio da questo punto di vista, stando a quanto riportato da Tuttosport, i giallorossi sarebbero stati beffati dall’Atalanta. La società di Percassi, infatti, avrebbe superato la concorrenza capitolina per Teun Koopmeiners.

Tra i trascinatori dell’AZ Alkmaar, il classe ’98 potrebbe approdare a Bergamo, da dove gli olandesi hanno ricevuto un’offerta di 20 milioni di euro che hanno sostanzialmente accettato. Ora la palla passa a Koopmeiners, che aveva fatto più volte l’occhiolino alla Roma: vedremo se accetterà subito la destinazione o se ci sarà per i giallorossi – che intanto trattano Xhaka con l’Arsenal – l’occasione per rimettersi in gioco.