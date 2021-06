Calciomercato Roma, obiettivo rinforzare la difesa | Si guarda in Francia

Calciomercato Roma, i giallorossi vogliono rinforzare la difesa. Si pensa sia ad un esterno che ad un centrale difensivo.

Oltre alle cessioni la Roma dovrà pensare velocemente anche agli acquisti che dovrà fare nei vari reparti. Uno di questi è sicuramente la difesa, dove la dirigenza giallorossa sa benissimo di dover intervenire dopo la serie di problemi avuti in queste ultime stagioni.

Tiago Pinto vorrà regalare al più presto dei colpi a José Mourinho, che dal canto suo ha chiesto un esterno (capace magari di giocare su entrambe le fasce senza particolari problemi) e un centrale difensivo affidabile che andrà a fare coppia titolare con Mancini.

Calciomercato Roma, piace Celik del Lille

Come riporta il Romanista, la Roma sarebbe interessata a Zaki Celik del Lille. L’esterno basso turco è un profilo di calciatore che piace molto a Trigoria ed è stato già trattato da Pinto nello scorso mercato di gennaio.

Il club francese, neo campione della Ligue 1, chiede venti milioni di euro per il cartellino del difensore. La Roma inoltre, tra gli esterni, non perde d’occhio il giovane inglese Aarons del Norwich, ma anche qui la richiesta è di circa venti milioni.

C’è da sottolineare anche la volontà della dirigenza giallorossa di intervenire sul centrale di difesa. In questo caso c’è meno emergenza, vista la presenza già di 4 centrali in rosa (Mancini, Smalling, Ibanez e Kumbulla).

Pinto però ha fatto sapere di voler prendere un giocatore in grado di garantire esperienza e fisicità. Due nomi che sono circolati in questi giorni sono quelli di Maksimovic e di Rudiger. Il primo è svincolato ma nell’ultimo periodo ha giocato veramente poco, mentre per il secondo sarebbe un ritorno che farebbe felici i tifosi ma i costi sono fuori portata per la Roma.