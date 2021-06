By

Calciomercato Roma, dal Portogallo emergono importanti novità circa i nuovi profili finiti sul taccuino di Pinto nelle ultime settimane.

Alle tante indiscrezioni susseguitesi in questo primo mese giallorosso di José Mourinho non hanno ancora fatto seguito delle operazioni concrete. Plurimi, infatti, i nomi emersi nelle scorse settimane ma, al momento, a Trigoria si sono solo svuotati alcuni armadietti.

La speranza dei tifosi è che i cancelli del centro sportivo possano a breve essere varcati da nuovi elementi che risultino quindi utili alla causa capitolina. Dal canto suo, lo Special One sta seguendo, seppur a distanza, le tante trattative monitorate da Pinto.

Ora come ora, però, sia lo data dello sbarco del nuovo mister che quella di un eventuale primo acquisto restano un mistero.

L’impressione è che i dirigenti vogliano continuare con questa operazione di sgravo economico, volta ad allontanare dapprima i tanti elementi divenuti un peso per la Roma. Dopo di che si potrà pensare in modo più sereno alla concretizzazione dei primi affari in entrata.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, nuovo rinforzo per l’attacco | Costa 25 milioni

Calciomercato Roma, due acquisti dal Portogallo

Se le priorità restano quella del portiere e dell’attaccante, va detto che dal Portogallo emergono importanti novità circa i nuovi nomi finiti sul taccuino di Pinto.

In particolar modo, stando a quanto riportato dal sito internet portoghese del Cmjornal, i capitolini avrebbero messo nel mirino un nuovo profilo per la difesa dei pali. Ci riferiamo ad Odisseas Vlachodimos, portiere 27enne del Benfica.

Distintosi per ottime prestazioni, l’estremo difensore greco si aggiunge alla già lunga lista di “goalkeeper” seguiti dai dirigenti di Trigoria. Per portarlo nella Capitale ci vorranno circa 15 milioni di euro ma non è da escludersi che dall’ex team del dg giallorosso possano arrivare anche altri elementi.

Lo stesso Cmjornal ha infatti sottolineato come nelle casse iberiche potranno a breve registrarsi delle entrate di circa 50 milioni di euro, provenienti tutti dai Friedkin. Questo perché la Roma, oltre che ad Odisseas, avrebbe messo nel mirino anche Weigl, accostato alla Roma anche nel corso dello scorso calciomercato invernale.

25enne tedesco ex Borussia Dortmund, Julien Weigl rappresenta un ulteriore profilo monitorato per la zona mediana di campo. Il suo prezzo è di circa 25 milioni di euro e, non a caso, le voci relative alla vicenda si stanno infittendo proprio poco dopo la notizia del forte avvicinamento di Koopmeiners al’Atalanta. Seguiranno aggiornamenti.