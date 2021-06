Calciomercato Roma, assalto Barcellona | Pronto il piano B

Calciomercato Roma, assalto del Barcellona, spiazzato dalla scelta di Wijnaldum pronto ad andare al Paris Saint Germain

Spiazzato dalla decisione di Wijnaldum, in uscita dal Liverpool, e che sembrava davvero ad un passo dai catalani, il Barcellona è pronto al piano B. E guarderebbe in Italia. Andiamo con ordine, però: l’olandese, che in scadenza di contratto era libero di accasarsi scegliendo la migliore offerta (e che era stato accostato per qualche giorno anche ai giallorossi), ha deciso di lasciar perdere la Spagna per andarsene al Psg. Troppo allettante la proposta del club francese. Mettendo quindi in difficoltà Koeman.

Che adesso, secondo quanto riportato da AS, è pronto al piano B. Quello che fino al momento non era mai stato preso in considerazione. E, purtroppo per la Roma, guarda proprio all’interno della rosa giallorossa: i catalani infatti starebbero tentando di capire le reali possibilità di far cambiare maglia a Lorenzo Pellegrini. Che, nel frattempo, ha rinviato tutte le possibili trattative per il rinnovo alla fine dell’Europeo.

Calciomercato Roma, il Barcellona punta Pellegrini

Il contratto del capitano giallorosso scade a giugno del 2022. Poco più di un anno. E ancora nessuno si è seduto al tavolo per parlare di un rinnovo e soprattutto anche di un adeguamento economico. Pellegrini, a quanto trapelato, ha chiesto al suo entourage di temporeggiare, soprattutto perché vorrebbe essere anche lui presente nel momento dell’inizio della trattativa. Vuole capire, realmente, se mettere nero su bianco su un contratto che lo potrebbe legare a vita al giallorosso.

Certo, c’è anche da tenere conto la questione Mourinho, che nella sua prima uscita sulle colonne del Sun, in Inghilterra, ha chiaramente parlato di Pellegrini come un giocatore della Roma. Ma non aveva fatto i conti, probabilmente, con questo possibile assalto del Barcellona.