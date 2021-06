Calciomercato Roma, settimana decisiva | Nuovo incontro

Calciomercato Roma, settimana decisiva. Va verso la conclusione il casting voluto da Mourinho e Tiago Pinto: gli ultimi aggiornamenti

Sarà una settimana decisiva. Perché il casting voluto da Mourinho e Tiago Pinto si avvia verso la conclusione. Anche e soprattutto per l’imminente avvio dell’Europeo. Venerdì infatti ci sarà lo start alla manifestazione continentale, e molti vorrebbero avere chiaro il proprio futuro. Uno su tutti, Rui Patricio.

Il portiere dei Wolves, 33 anni, ha già dato la sua disponibilità al trasferimento alla Roma. I contatti ci sono già stati e ce ne saranno anche in questi giorni. Sarà quindi una settimana abbastanza calda sul fronte portiere. Senza dimenticare, inoltre, che rimangono sempre vive, e aperte, le opzioni che portano a Lloris del Tottenham e anche a Szczesny della Juventus. Che sembrerebbero entrambi in uscita. Ma, al momento, la situazione è calda – racconta calciomercato.it, soprattutto per quanto riguarda Rui Patricio.

Calciomercato Roma, concluso il casting dei portieri

Le scelte quindi ormai sembrano davvero fatte. E in questo momento appaiono distanti e ormai non percorribili quelle raccontate in questi mesi. Soprattutto con i portieri italiani in vetrina: da Cragno a Silvestri, e passando anche per Gollini che vuole lasciare l’Atalanta. Con l’arrivo dello Special One sono cambiati, totalmente, tutti gli obiettivi giallorossi. L’asticella si è notevolmente alzata in tutti i reparti. Si punta non più all’ordinario ma a qualcosa di diverso.

La sensazione, insomma, è che il casting sia davvero finito. Con Rui Patricio che al momento appare in pole e con Lloris e Szczesny in seconda fila. Ma che rimangono comunque in scia. Rimane il fatto che, la parola fine alla questione, dovrebbe arrivare presto. Questioni di giorni e il futuro sarà più chiaro.