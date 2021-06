Calciomercato Roma, crollo della quota | Doppio colpo per Mourinho

Presto potrebbero essere ufficializzati i primi due colpi in entrata del calciomercato della Roma. Ecco di chi si tratta.

Si avvicina sempre di più la data dell’apertura ufficiale del calciomercato estivo, prevista per il 1 luglio 2021. Non vorrà farsi trovare impreparata la Roma targata José Mourinho, che a ridosso di quei giorni si ritroverà a Trigoria per il raduno estivo, in vista della nuova stagione. I giallorossi sono a caccia di un giocatore per ogni ruolo del campo: servirà un portiere esperto ma non troppo anziano, un centrocampista di qualità e quantità e un attaccante. Per il difensore centrale probabilmente si interverrà solamente nel momento in cui partirà uno tra Mancini, Ibanez, Smalling e Kumbulla, anche se saranno da valutare le reali condizioni fisiche del giocatore inglese, che nella stagione appena conclusa ha costretto Fonseca a scegliere spesso e volentieri Bryan Cristante sulla linea difensiva.

Calciomercato Roma, Belotti e Xhaka a un passo

I primi due colpi in entrata potrebbero essere proprio Granit Xhaka e Andrea Belotti. Per l’attaccante non ci sono dubbi per i bookmaker, soprattutto per ‘Goldbet’ che offre in lavagna l’arrivo del centravanti italiano dal Torino ai giallorossi a solo 1,40, facendo segnare così un crollo drastico della quota. Un po’ più alta quella del centrocampista svizzero classe ’92, che vale un bel raddoppio, visto che è offerto a 2,00. Proprio oggi sul futuro del ‘gallo’ ne ha parlato il patron dei granata, Urbano Cairo, il quale potrebbe aver smentito semplicemente i rumors per dichiarazioni di facciata, ma la Roma sull’attaccante impegnato con l’Italia di Mancini ad Euro 2020 c’è da tempo, individuandolo come obiettivo principale per l’attacco.