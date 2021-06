Calciomercato Roma, l’offerta sale ancora | 20 milioni per prenderlo

Calciomercato Roma, i giallorossi a caccia dei primi rinforzi per Mourinho sono pronti a sborsare 20 milioni per accontentare lo Special One.

Dietro questa nuova offerta deve esserci stata sicuramente l’ingerenza di Mourinho che, ancora lontano dalla Capitale, è in continuo contatto telefonico con Pinto e adepti.

Lo Special One, dal canto suo, in queste primissime settimane giallorosse ha fatto diverse chiamate per sondare e valutare l’eventuale disponibilità di alcuni giocatori a seguirlo in questa sua nuova esperienza.

Dopo che quella fatta a Donnarumma non abbia portato ai frutti sperati, non è da escludersi che l’ex Tottenham possa continuare a seguire questo modus operandi diplomatico e aggiornarsi costantemente con il dg portoghese.

Da quest’ultimo, però, la piazza si attende ora i primi colpi. Siamo appena entrati nella seconda settimana di giugno e si rischia, ora, di sciupare quel grande vantaggio che i capitolini avevano ottenuto ingaggiando tempestivamente il portoghese.

Mentre i tanti top club del nostro campionato erano alla ricerca di un profilo tecnico dal quale ripartire per la prossima stagione, la società dei Friedkin era infatti tranquillissima e concentrata solo sulle questioni di mercato, sul cui fronte però non c’è stato alcun riscontro importante fin qui.

Calciomercato Roma, c’è il rilancio per Belotti

Intanto, in queste ore potrebbe registrarsi un’importante novità sul fronte centravanti. José avrebbe chiesto un terzo elemento che possa coadiuvare Dzeko, sempre più vicino alla permanenza, e Borja Mayoral.

Il profilo individuato è quello di Andrea Belotti, attaccante del Torino in scadenza nel 2022. La sua situazione contrattuale potrebbe rappresentare un grande vantaggio. Fin qui, però, Cairo ha mostrato una grande fermezza di fronte ai primi approcci per arrivare al numero 9.

Il patron piemontese continua a chiedere 30 milioni di euro ma è anche ben consapevole che, così facendo, rischia di perdere uno dei suoi migliori giocatori degli ultimi anni a zero.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma avrebbe da poco avanzato una nuova offerta al Torino. Dopo aver visto rifiutare quella di circa 15 milioni di euro, Pinto avrebbe alzato l’asticella aggiungendo altri 5 milioni.

La seconda offerta per il “Gallo” ammonta quindi a 20 milioni e a breve vedremo quale possa essere la reazione e il comportamento del presidente granata.