Calciomercato Roma, colpo Belotti | Parla Cairo – VIDEO

Calciomercato Roma, Cairo rilascia alcune dichiarazioni interessanti sul futuro del “Gallo” Belotti. Quale sarà il futuro dell’attaccante azzurro?

Anche se tra pochi giorni (per l’esattezza 4) iniziano gli Europei di calcio, il mercato non sta certo a guardare. La Roma dalla sua parte vuole velocizzare i tempi in modo da regalare il più presto possibile dei colpi importanti alla nuova guida dei giallorossi, José Mourinho.

Uno degli acquisti che verrà fatto sarà il centravanti da 25 gol. Alla Roma serve come il pane un giocatore del genere per fare quel salto di qualità in attacco che tanto è mancato in queste ultime stagioni.

Uno dei nomi che circola fortemente in questi giorni e in queste ultime ore è quello di Andrea Belotti, attaccante di proprietà del Torino.

Calciomercato Roma, Cairo smentisce offerte per Belotti

Proprio in merito al futuro del bomber granata e della Nazionale (ora Belotti è in ritiro con gli azzurri di Mancini in vista dell’inizio degli Europei) ha parlato il presidente del Torino, Urbano Cairo.

A Calciomercato.it il proprietario del club granata ha risposto così alla domanda se ci fossero offerte da parte della Roma per Belotti: “Niente, nessuna offerta. Facciamogli fare un grande Europeo“. Dichiarazioni abbastanza sbrigative, che non chiariscono la situazione del “Gallo”.

Ricordiamo che Belotti va in scadenza di contratto con il Torino il prossimo anno (2022) e quindi o rinnova o altrimenti il presidente Cairo sarà costretto a venderlo in questa sessione di mercato se non vuole rischiare di perderlo a zero alla fine della prossima stagione.

La Roma intanto aspetta e valuta nel frattempo anche altri profili.