Calciomercato Roma, giocatore già nella capitale | L’annuncio in diretta

Novità e indiscrezione clamorosa per un importante obiettivo del calciomercato della Roma.

Il mercato giallorosso potrebbe entrare nel vivo da un momento all’altro e per questo tutta la dirigenza giallorossa dovrà fare massima attenzione anche alle occasioni di mercato. Tra esuberi, cessioni e scadenze di contratto il general manager Tiago Pinto e il tecnico José Mourinho pensano al futuro del club giallorosso. Intanto ci sono novità importanti per un grande obiettivo della Roma, che è nel reparto offensivo. I giallorossi infatti in queste ultime ore sembrerebbero essere molto vicini all’accordo col Torino per Andrea Belotti, impegnato con la Nazionale di Roberto Mancini ad Euro 2020, ma potrebbero esserci anche altri colpi di scena clamorosi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, sogno in attacco | Ecco l’attaccante preferito

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, crollo della quota | Doppio colpo per Mourinho

Calciomercato Roma, la bomba su Vlahovic

Nell’ultima diretta di ‘Calciomercato Show’, trasmissione di CMIT TV, l’ospite Damiano Er Faira ha rivelato una vera e propria indiscrezione di mercato che riguarda la Roma e un possibile obiettivo concreto: “Mi dicono che Vlahovic in questo momento è in un noto hotel di Roma a Ponte Milvio”. L’attaccante serbo classe 2000 è un obiettivo di mercato non solo dei giallorossi ma è ambito anche da molti altri top club europei vista l’ottima stagione personale e la giovane età. Su di lui ci sono anche gli occhi di Milan, Inter e Juventus. La valutazione della Fiorentina, però, è di 60 milioni di euro, una cifra davvero alta quella imposta da Rocco Commisso.