Calciomercato Roma, sogno in attacco | Ecco l’attaccante preferito

Il prossimo centravanti titolare della Roma potrebbe non essere Edin Dzeko. Ecco il sogno del calciomercato giallorosso.

Non solo Andrea Belotti e Granit Xhaka, ma la Roma ha anche un sogno nel cassetto che riguarda un possibile grande obiettivo di mercato. L’edizione odierna de ‘Il Tempo’ fa il punto della situazione di quello che può servire al neo tecnico José Mourinho, che in questi giorni è comunque sempre in contatto con il gm Tiago Pinto. Un portiere, un centrale difensivo (possibilmente mancino che possa giocare anche a sinistra), un centrocampista di spessore e un nuovo centravanti. Proprio su quest’ultimo punto potrebbero esserci novità importanti, qualora Edin Dzeko dovesse non rimanere nella capitale, per l’ultimo anno di contratto a cifre elevate (7,5 milioni di euro netti) che gli spetta.

Calciomercato Roma, sogno in attacco

Oltre ai nuovi acquisti però ci sarà, come ogni estate, l’arduo compito di sfoltire la rosa giallorossa, che tra rientri dai prestiti ed esuberi già in squadra dovranno essere diminuiti. Addirittura oltre i 40 i giocatori a libro paga per il club dei Friedkin, troppi per la roma. L’edizione odierna del noto quotidiano, però, riporta come il preferito per l’attacco è Dusan Vlahovic, un vero e proprio sogno. Contatti frequenti con l’agente del giovane attaccante serbo classe 2000, ma l’ostacolo è rappresentato dalla richiesta del patron della Fiorentina, Rocco Commisso, valutato più di 40 milioni.