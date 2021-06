Calciomercato Roma, in arrivo il primo acquisto | Firma ad un passo

Il primo acquisto del prossimo calciomercato della Roma potrebbe essere molto vicino. La firma è ad un passo.

Potrebbe iniziare molto presto a delinearsi la nuova Roma targata José Mourinho, con i primi colpi in entrata in arrivo. I nomi usciti nelle ultime settimane e accostati al club capitolino sono molti, qualcuno potrebbe essere annuncaiato però nei prossimi giorni, se non ore. Da una parte però dovrà essere bravo il General Manager Tiago Pinto a pensare anche alle uscite, ad una liquidità fresca in grado di poter essere reinvestita immediatamente per i colpi in entrata del calciomercato giallorosso. Le idee sono abbastanza chiare su quello che serve al tecnico portoghese per poter tornare a competere per le primissime posizioni.

Calciomercato Roma, Xhaka vicinissimo

Il primo acquisto ufficiale della Roma 2021/2022 potrebbe essere Granit Xhaka. Il 28enne centrocampista svizzero dell’Arsenal è ad un passo dal club giallorosso. Secondo quanto riportato da Chris Weathley, giornalista di Fooball London, la firma del giocatore elvetico è davvero vicina. I tifosi del club capitolino potranno vedere da vicino anche le prestazioni del giocatore classe ’92 dei Gunners, visto che la Svizzera è nello stesso girone dell’Italia ad Euro 2020, che inizierà proprio venerdì sera con la gara inaugurale tra gli azzurri di Roberto Mancini e la Turchia.