Calciomercato Roma, rinnovo rinviato | Cessione a sorpresa

Calciomercato Roma, rinviato il rinnovo. Al momento non è stato trovato un accordo. Ecco che potrebbe esserci la cessione a sorpresa

Rischio affollamento a centrocampo, spiega la Gazzetta dello Sport. Ecco perché, la Roma, in questo momento, è chiamata a fare delle scelte importanti. L’arrivo di Xhaka ormai quasi certo, l’interesse per Koopmeiners confermato, e l’incedibilità di Veretout, potrebbe spingere Tiago Pinto anche a delle cessioni a sorpresa. Soprattutto perché la trattativa per il rinnovo è stata imbastita, ma al momento un accordo non è stato trovato.

Rinvio nelle prossime settimane. Perché la differenza tra domanda e offerta è davvero tanta. Darboe, il centrocampista esploso nell’ultima parte di stagione grazie a Fonseca, si è seduto al tavolo con Pinto. Ma per il momento non si è arrivati ad una conclusione. E allora la strategia potrebbe cambiare.

Calciomercato Roma, Darboe potrebbe partire

E secondo quanto scrive il quotidiano, Tiago Pinto potrebbe anche decidere, davanti ad un’offerta importante, di cedere il centrocampista. Di offerte, al momento, non ne sarebbero arrivate, ma certamente, qualora Darboe venisse messo sul mercato, queste non mancherebbero di certo.

Si valuterà nelle prossime settimane. Soprattutto dopo l’arrivo di Mourinho, che visionerà da vicino il giovane centrocampista per capire se può fare affidamento su di lui. Poi ci si siederà di nuovo al tavolo per ricominciare una trattativa. Che, a quanto sembra, non è per niente facile.