Calciomercato Roma, il difensore vale più di 50 milioni di euro

Il giocatore giallorosso vale più di 50 milioni. Chissà che nel calciomercato possa arrivare una tale cifra.

La rosa della Roma di José Mourinho dovrà essere sfoltita senza ombra di dubbio. Il problema che da un po’ di stagioni a questa parte si trovano ad affrontare i vari direttori sportivi che frequentano Trigoria. Non sarà però facile riuscire a piazzare tutti gli esuberi, soprattutto quelli non più giovani con un ingaggio importante. Per quanto riguarda la difesa, salvo clamorose sorprese, si cercherà una nuova sistemazione sia per Federico Fazio che per Davide Santon, dopo gli addii di Bruno Peres e Juan Jesus, ai quali scadrà il contratto il prossimo 30 giugno. Per il centrale argentino e il terzino italiano il contratto con la Roma è di un’altra stagione.

Calciomercato Roma, ecco quanto vale Ibanez

Gli altri difensori in rosa, da Smalling a Kumbulla, passando per Mancini e Ibanez sono quelli sui quali la Roma ripartirà sicuramente, salvo offerte importanti per loro. A proposito del difensore brasiliano, secondo quanto riportato dalla graduatoria speciale dell’Osservatorio del Calcio, Ibanez è uno dei difensori più costosi d’Europa. Arrivato dall’Atalanta nel gennaio del 2020 in prestito con obbligo di riscatto per 8 milioni di euro più bonus e una percentuale del 10% della futura rivendita, adesso il giocatore è uno dei più valutati in europa, per la cifra di 52,8 milioni di euro. Il difensore brasiliano è l’unico romanista presente nella speciale graduatoria dell’Osservatorio del Calcio. In testa ci Foden e Greenwood.