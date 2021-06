Calciomercato Roma, linea calda con la Juve | La chiamata di Mourinho

Calciomercato Roma, Mourinho sta provando in prima persona a convincere diversi suoi pallini a venire a giocare per lui nella Roma.

José Mourinho si sta confermando il vero acquisto fino ad ora del mercato di Serie A. Oltre all’importanza della sua figura e alla bravura come allenatore, è un personaggio eccentrico, mediatico, una sorta di guida da emulare.

L’acquisto dello Special One per la Roma è una vera e propria certezza sotto molti punti di vista. Uno di questi è il richiamo che un allenatore come lui può avere su molti calciatori importanti. La società giallorossa, senza ombra di dubbio, si presenta in pole position ai nastri di partenza in questa sessione di mercato.

Calciomercato Roma, Mou richiama Bonucci

Come riporta il giornalista Luca Momblano di TeleLombardia, Josè Mourinho avrebbe chiamato per la seconda volta Bonucci per convincerlo a trasferirsi a Roma. Un gesto significativo dello Special One, che vuole a tutti i costi portare il calciatore nativo di Viterbo nella sua nuova Roma.

Ai giallorossi manca infatti un calciatore dall’esperienza di Bonucci, bravo inoltre ad impostare da dietro. Mourinho sa che con la sua leadership e la sua forza, il reparto difensivo della Roma farebbe un netto salto di qualità.

Naturalmente bisognerà valutare sia l’eventuale disponibilità del giocatore a trasferirsi alla Roma e sia la volontà o meno della Juventus di liberarsi del calciatore. Bonucci in questo momento si sta preparando al meglio, insieme ai suoi compagni di Nazionale, in vista del prossimo inizio degli Europei. Una volta finiti, penserà seriamente al suo futuro, con un occhio di riguardo verso la Roma e soprattutto verso Mourinho.