Calciomercato Roma, bomba “L’Equipe” | Donnarumma da Mourinho

Calciomercato Roma, stando alle ultime indiscrezioni francesi i giallorossi sarebbero prossimi al concretizzare un importante colpo per la difesa dei pali.

Pau Lopez viene da due anni molto deludenti e i giallorossi faranno di tutto per cederlo, quantomeno in prestito, affinché possa lasciar posto ad un profilo più pronto. Fuzato, intanto, farà il secondo mentre la stessa sorte dell’ex Betis spetterà al rientrante Robin Olsen.

I nomi monitorati per il ruolo di portiere sono numerosi e, dopo l’indiscrezione della chiamata con Mourinho, ci sarebbe una clamorosa novità circa l’interesse capitolino per Gianluigi Donnarumma.

Quest’ultimo non ha rinnovato il contratto col Milan e, al momento, è ancora alla ricerca di una nuova squadra che possa accoglierlo. Stando a quanto riportato dall’Equipe, il numero 99 sarebbe stato contattato da diversi top club europei.

Tra questi avrebbe avuto la meglio il PSG che lo ha convinto con un contratto ricchissimo su base quinquennale.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, obiettivo rinforzare la difesa | Si guarda in Francia

Calciomercato Roma, Donnarumma può arrivare in prestito

Secondo quanto riportato da L’Equipe, però, la trattativa seppure molto avviata non è ancora conclusa. Anche perché ci sono ancora numerosi punti da chiarire.

Allo stato attuale il titolare del Psg è Keylor Navas, che dovrebbe comunque restare in qualità di numero uno. Sergio Rico, pagato 6 milioni di euro la scorsa estate e con un contratto fino al 2024, non ha nessuna intenzione di andare via. Inoltre torneranno dai prestiti tanti altri portieri da ingaggi più (Alphonse Areola) o meno (Garissone Innocent e Marcin Bulka) pesanti e da piazzare pure sul mercato.

Donnarumma non accetterebbe di andare al PSG per stare in panchina, e così si fa strada la clamorosa ipotesi di una cessione in prestito dopo l’ingaggio. In questo caso in pole position ci sarebbe la Roma alla ricerca di un portiere e con Mourinho che ha già contattato telefonicamente il portiere nei giorni scorsi.