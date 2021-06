By

Calciomercato Roma, in queste ore sembra essersi riaperta una pista che infiammò le giornate estive dello scorso calciomercato.

Risolto ormai da tempo l’arcano relativo al futuro dell’allenatore della Roma, Pinto e adepti sono al lavoro per poter al meglio preparare lo scacchiere capitolino per le stagioni future.

I nodi da sciogliere restano plurimi e interessano più faccende. Il percorso di svecchiamento e abbassamento del monte ingaggi è stato felicemente avviato e sicuramente porterà ad altre sortite nelle prossime settimane.

Prioritarie ora le vicende relative alla scelta di un nuovo portiere, che possa dare sicurezza dopo il catastrofico impatto di Pau Lopez, e quella legata al centravanti.

Con ogni probabilità ci sarà la conferma di Borja Mayoral, che avrà un altro anno a disposizione per convincere i Friedkin a sborsare nelle casse del Real Madrid 20 milioni di euro.

Si ricerca, inoltre, un profilo che possa prendere l’eredità di Edin Dzeko, il cui futuro non è stato ancora delineato.

Calciomercato Roma, Dzeko alla Juventus?

Il rischio che il nome del bosniaco ritorni ad essere un tormentone per la terza estate di fila c’è tutto. Dall’approdo dello Special One, il numero 9 ha aperto alla possibilità di continuare a vestire i colori giallorossi.

Ciò non sarebbe accaduto in caso di permanenza di Fonseca ma va detto che anche l’arrivo dell’ex Tottenham non può garantire, al momento, la certezza della permanenza del “Cigno di Sarajevo”.

Quest’ultimo ha il contratto in scadenza fra un anno e, a 35 candeline spente, percepisce uno stipendio lordo di circa 14 milioni di euro. Al di là di ogni discorso tecnico, dunque, la sua sortita appare inevitabile se si voglia guardare al mero aspetto economico.

Dopo 6 anni dal suo approdo, Edin è contabilizzato a circa mezzo milione di euro e ciò potrebbe anche fare in modo che i capitolini se ne privino a zero. Sulle sue tracce è tornata la Juventus, alla quale Allegri avrebbe chiesto un profilo esperto in attacco.

Con Vecchia Signora Dzeko potrebbe provare a chiudere nel migliore dei modi la sua gloriosa carriera, firmando un biennale con opzione per il terzo anno a circa 5 milioni annui.

Nonostante le esplicite richieste dell’agente Lucci, però, difficilmente a Trigoria si convinceranno a mandare in una rivale senza introito alcuno uno dei centravanti più forti della recente storia romanista. Seguiranno aggiornamenti.