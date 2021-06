Calciomercato Roma, offerta shock dall’Inghilterra | La Roma tentenna

Calciomercato Roma, il Liverpool avrebbe individuato nel centrocampista della Roma l’erede ideale di Georginio Wijnaldum. L’offerta è importante.

A Trigoria, quelli che stiamo vivendo, sono giorni frenetici. La dirigenza giallorossa e il direttore generale Tiago Pinto stanno lavorando in maniera decisa sul mercato. Prima di pensare agli acquisti da regalare al nuovo allenatore, José Mourinho, si dovrà pensare alla cessione dei cosiddetti esuberi.

Come in ogni mercato, però, le offerte più vantaggiose arrivano spesso dai giocatori più interessanti in rosa. Uno di questi è il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista, ora in ritiro con la Nazionale di Mancini per preparare al meglio l’inizio degli Europei, ha il contratto in scadenza con la società giallorossa il prossimo anno.

Calciomercato Roma, il Liverpool offre 30 milioni di euro per Pellegrini

Secondo quanto riporta il portale inglese Sports Mole, il Liverpool avrebbero fatto un’offerta iniziale, per strappare Lorenzo Pellegrini alla Roma, di 26 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro. Il centrocampista della Nazionale è stato individuato dai reds come sostituto ideale di Georginio Wijnaldum, che ha già salutato il Liverpool e molto probabilmente andrà al Paris Saint Germain.

Klopp avrebbe richiesto esplicitamente il giocatore come uno dei centrocampisti perfetti da inserire nel suo meccanismo di gioco e per rinforzare di conseguenza la rosa attuale del Liverpool.

Da ricordare, come detto in precedenza, che Pellegrini ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2022. La dirigenza giallorossa dal canto suo ha in programma un incontro con il capitano della Roma per rinnovare il contratto, anche se questa offerta dei reds potrebbe far vacillare i Friedkin, visto che porterebbe in dote anche una notevole e interessante plusvalenza.