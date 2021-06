Calciomercato Roma, non solo Belotti | Il Torino lo lascia andare

Calciomercato Roma, non solo Belotti nel mirino dei giallorossi. Il Torino ha deciso di lasciarlo andare. Può diventare un’occasione

Non solo Belotti. In casa Torino c’è anche un altro elemento che potrebbe far comodo alla Roma. Potrebbe davvero diventate un’importante occasione di mercato per il club giallorosso, qualora lo stesso, che ha ancora un altro anno di contratto, decidesse di salutare dopo quattro stagioni in maglia granata. Una decisione che verrà presa, comunque, solamente alla fine dell’Europeo.

I giallorossi, alla ricerca di un portiere, stanno stringendo per Rui Patricio. Il portoghese è il primo obiettivo di Tiago Pinto. Che, però, guarda anche al mercato italiano. E il Corriere della Sera edizione di Torino, spiega che tra i club che sono interessati alle possibili parate di Salvatore Sirigu, c’è anche la Roma. Che se riuscisse a vendere Pau Lopez, potrebbe anche decidere di puntare sul 34enne sardo. Che non ha deciso il suo futuro.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, pronta l’alternativa a Belotti

Calciomercato Roma, gli occhi su Sirigu

Potrebbe diventare una buona opportunità di mercato. Anche se i tempi in questo caso, come detto, sono ancora lunghi. La sensazione è che se Sirigu chiedesse di essere ceduto, Cairo non metterebbe un veto e potrebbe anche liberarlo a parametro zero dopo quattro stagioni vissute da protagonista in Piemonte.

Sirigu, negli scorsi mesi, era già stato accostato alla Roma. Quando, oltre a lui, si parlava anche di Gollini, Cragno e Silvestri. Ma l’arrivo dello Special One ha sicuramente cambiato le carte in tavola. Ma il portiere della Nazionale, che all’Europeo farà il secondo di Donnarumma, potrebbe essere un elemento importante. In quel caso, Fuzato, tornerebbe ad essere il terzo portiere. Anche perché, Sirigu, con ogni probabilità, non verrebbe preso per diventare il titolare.