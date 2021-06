Calciomercato Roma, proposta per Under | La decisione è presa

Calciomercato Roma, addio Under: offerta per il turco. La risposta del calciatore non si è fatta attendere: le ultimissime

Calciomercato Roma Under | Il mercato della Roma sembra essere arrivato al suo punto di svolta: tra acquisti e cessioni, i giallorossi sono impegnati nell’arduo compito di acquistare pedine funzionali ai nuovi dettami tattici di Mourinho, provando a disfarsi, al contempo, di quei calciatori considerati un peso per le casse del club. Tra questi, impossibile non citare Cengiz Under, al centro di numerose voci di mercato: di ritorno dal prestito dal Leicester, dove ha messo a referto soltanto due goals in questa stagione, si sta cercando di trovare la situazione più congeniale per il calciatore, alla luce della valutazione che la Roma ne fa, e che dovrebbe attestarsi sui 15 milioni di euro.

Calciomercato Roma, addio Under: il Fenerbahce sonda il terreno

L’impressione è che i capitolini possano accontentarsi anche di una cifra leggermente inferiore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore il Fenerbahce avrebbe cominciato ad allacciare i primi contatti con l’entourage del calciatore: un approccio non andato a buon fine, dal momento che Under avrebbe rifiutato la destinazione, desideroso di giocarsi le sue chances in un club dal respiro internazionale. E la Roma spera che proprio l’Europeo si riveli una buona vetrina attraverso la quale Under possa mettersi in mostra: anche il Milan è alla finestra, ma al momento i rossoneri non hanno ancora affondato il colpo.