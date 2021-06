Calciomercato Roma, svolta in attacco | Annuncio a sorpresa

Calciomercato Roma, grandi manovre in attacco per accontentare Josè Mourinho. Annuncio a sorpresa

Calciomercato Roma Belotti Vlahovic | Si preannuncia un’estate bollente per la Roma sul fronte offensivo. Con il solo Mayoral che sembra certo della permanenza, con un Belotti che sembra avvicinarsi ora dopo ora e un Dzeko sul quale sarebbe nuovamente piombato la Juve, tante sono le voci che riguardano direttamente o indirettamente il roster di attaccanti a disposizione di Josè Mourinho. Alla compagine giallorossa in passato era stato accostato con forza anche il nome di Dusan Vlahovic: indiscrezione alimentata anche dalla toccata e fuga del serbo, che sarebbe stato visto a Roma in un hotel. Tuttavia, una vera e propria trattativa tra i giallorossi e la Fiorentina non è mai partita, e il fatto che gli ultimi rumours vedano in auge la candidatura del Gallo, è un indizio piuttosto inequivocabile della futura scelta di Pinto.

Vlahovic alla Roma, calciomercato: la posizione della Fiorentina

Importanti aggiornamenti, in tal senso, possono essere desunti dalla notizia riportata da “Repubblica“, secondo cui la Fiorentina avrebbe deciso di togliere dal mercato due pezzi pregiati della propria rosa, Dragowski e Vlahovic, per i quali non si accetteranno offerte. L’intento è quello di regalare a Gattuso una rosa forte e competitiva, alla quale aggiungere innesti di qualità: anche l’addio di Milenkovic, che appariva scontato fino a qualche settimana fa, sembra ora un ricordo sbiadito di una pista raffreddatasi nelle ultime ore. La Roma dunque si dovrà rassegnare: Vlahovic non è in vendita. E del resto, c’è un Gallo che aspetta..