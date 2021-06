Calciomercato Roma, acquisto ad un passo | Il club trova il suo sostituto

Firma sempre più vicina per quello che potrebbe essere il primo rinforzo per la Roma. Arriva un altro segnale.

Il primo acquisto della nuova Roma targata José Mourinho potrebbe arrivare davvero a breve. Tanti segnali fanno presagire che il primo colpo che Tiago Pinto regalerà al suo connazionale e tecnico giallorosso possa essere a centrocampo. Tanto il lavoro che il general manager dovrà svolgere, sia in entrata ma soprattutto in uscita, dove la Roma anche in quest’estate si troverà molti giocatori extra, tra chi rientra dai rispettivi prestiti e chi è considerato un vero e proprio esubero.

Calciomercato Roma, firma sempre più vicina | Ecco perché

Per quanto riguarda il primo rinforzo, nelle ultime ore sembra davvero ad un passo la firma di Granit Xhaka, centrocampista oggi in forza all’Arsenal. Un assist che questa trattativa è davvero a buon punto, arriva da ‘todofichajes.com’, secondo il sito in questione, infatti, i Gunners sembrerebbero vicini all’acquisto di Ruben Neves dal Wolverhampton per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Il club londinese ha anticipato anche la concorrenza del Manchester United. Mancherebbero da definire gli ultimi dettagli prima della firma per 4 anni del portoghese all’Arsenal, per colui che è stato individuato come sostituto di Xhaka, prossimo al viaggio verso Trigoria.