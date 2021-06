Calciomercato Roma, il primo colpaccio dell’era Mourinho | Annuncio imminente

Calciomercato Roma, sta per essere annunciato il primo colpaccio dell’era Mourinho. Firma vicina, annuncio imminente.

A più di un mese dall’annuncio ufficiale di José Mourinho come nuovo allenatore della Roma, sta per essere annunciato anche il primo colpaccio. Dopo il rinnovo del contratto di Mkhitaryan, altro passo importante nella costruzione di una squadra competitiva, ecco un nuovo arrivo.

Già ieri c’erano stati degli indizi in questo senso. Qui su Asromalive.it avevamo infatti sottolineato come la quota del suo trasferimento in giallorosso si fosse ulteriormente abbassata rispetto ai giorni scorsi. E ora arriva la conferma anche da Indykaila News: per Xhaka alla Roma siamo ormai alle firme.

Calciomercato Roma, imminente l’annuncio di Xhaka

José Mourinho ha spoilerato la data del ritiro della Roma su Instagram, mostrando due foto in cui si allena preparandosi per il “6 luglio”. Ebbene il prossimo 6 luglio tra i calciatori di proprietà della Roma ci sarà ormai quasi certamente il centrocampista Granit Xhaka.

Il corteggiamento di Mourinho era iniziato da tempo e lo stesso nazionale svizzero, prossimo avversario dell’Italia agli Europei, aveva risposto per le rime. “Ho sentito dell’interesse di Mourinho, che mi rende orgoglioso. Ovviamente ho letto delle voci sulla Roma. Tutti conoscono Mourinho e sanno cosa è riuscito a fare nella sua carriera. Lui è uno che sa come vincere i titoli: basta vedere il lavoro che ha fatto negli ultimi anni. Per ora sono concentrato al cento per cento sulla nazionale. Ho ancora due anni di contratto a Londra e all’Arsenal sanno cosa posso dare. Ma quando sarà il momento giusto e dovremo parlare di un trasferimento, io ci sarò”.

Ora è arrivata l’accelerata decisiva e ormai l’affare è dato per fatto. Nelle prossime ore se ne saprà di più: in attesa di conoscere ulteriori dettagli, tra Xhaka e la Roma il matrimonio sembra ormai fatto.