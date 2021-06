Roma, pronte le nuove maglie | La New Balance svela una novità

Roma, annuncio della New Balance sulle nuove divise da gioco dei giallorossi. Ci sarà una novità da prendere in considerazione

Roma Maglie New Balance | C’è tanta attesa e curiosità in casa Roma per quanto riguarda la presentazione ufficiale delle nuove maglie da gioco targate New Balance. Un cambio di sponsor a cui, però, non si assocerà un’inversione di tendenza per quanto concerne il modello delle divise in quanto si cercherà di non intraprendere soluzioni drasticamente rivoluzionarie.

Proprio di questo ha parlato Zoldan Ferrari, responsabile della sezione calcio Italia della NB, in un’intervista rilasciata ad outpump.com. Ecco le sue parole: “Non abbiamo intenzione di rivoluzionarie completamente il look delle divise da gioco: il percorso che abbiamo intrapreso con Athletic Bilbao e Lilla lo dimostra. Ovviamente laddove dovesse presentarsi la volontà, da parte del club, di iniziare un’ altra strada, prenderemo la decisione in modo sinergico.

New Balance sta lavorando molto sul fronte divise da gioco: non ti posso assicurare che ogni squadra ne avrà 4, cosa che accadrà per quanto riguarda i top club, tra cui la Roma. La volontà è quella di creare un’opzione in più attraverso la quale i tifosi possano riconoscere se stessi e i loro beniamini nella storia e nella tradizione di un club. Con la quarta maglia vogliamo celebrare la storia, il legame tra club e tifosi.”