L’ex Roma nella cerimonia d’apertura di Euro 2020

L’ex giocatore della Roma darà il via ad Euro 2020 con un colpo scenografico intorno. Ma non ci sarà solo lui.

Venerdì sera alle ore 21 andrà in scena la gara inaugurale di Euro 2020, con l’Italia di Roberto Mancini che se la vedrà con la Turchia di Şenol Güneş nella partita in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri nello stesso girone oltre ai turchi avranno anche il Galles di Robert Page e la Svizzera della vecchia conoscenza italiana Vladimir Petković. A proposito del match che aprirà ufficialmente la competizione che si sarebbe dovuta disputare l’anno scorso, ma che per via della pandemia legata al Coronavirus si disputerà proprio tra qualche giorno, ci sarà un ex giocatore della Roma che darà il calcio d’inizio.

Euro 2020, l’ex Roma darà il via all’Europeo

Infatti i due protagonisti della cerimonia d’apertura dell’Europeo saranno Francesco Totti e Alessandro Nesta, con l’ex numero 10 e capitano della Roma che darà il via con il calcio d’inizio. Due storici rivali nei derby capitolini, ma anche due amici che tramite un effetto scenografico, dal loro calcio al pallone alle Frecce Tricolore che si vedranno sopra lo Stadio Olimpico, faranno partire il via alla competizione europea.