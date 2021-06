Calciomercato Roma, Xhaka vuole solo Mou | Rifiutato un altro club di Serie A

Calciomercato Roma, Xhaka ormai è vicinissimo alla firma. E per Mourinho ha rifiutato un’altra offerta da un club di Serie A

Il centrocampista svizzero Xhaka, ormai, è a un passo dalla firma che lo legherà alla Roma per le prossime stagioni. Sarà il primo colpo dell’era Mourinho, che ha chiesto espressamente a Tiago Pinto il calciatore dell’Arsenal. Adesso, Xhaka, è nella Capitale e si sta allenando con la sua nazionale agli ordini di Petkovic. Il 16 giugno sarà all’Olimpico per affrontare l’Italia. E quella probabilmente non sarà la sua ultima gara al Foro Italico.

Ormai gli incastri sono davvero andati tutti a posto. Manca solamente l’annuncio ufficiale che non dovrebbe nemmeno tardare ad arrivare. Xhaka si unirà alla squadra qualche giorno dopo l’inizio della preparazione che è prevista per il 6 luglio a Trigoria. Avrà un po’ di vacanze dopo gli impegni della Svizzera.

Calciomercato Roma, Xhaka vuole solo Mourinho

Ormai vuole solo Mourinho il centrocampista. E secondo quanto rivelato da calciomercato.it avrebbe anche rifiutato un’altra offerta sempre di un club di Serie A: aveva dato la sua parola allo Special One. E non ha nessuna intenzione di tornare indietro nelle sue scelte. Ormai sarà giallorosso.

Un acquisto importante. Un elemento che lì, in mezzo al campo, ha tutte le caratteristiche per fare bene e per alzare il livello tecnico della Roma. Il primo vero colpo firmato da Tiago Pinto. Che poi si concentrerà su Belotti, che dovrebbe essere il sostituto di Dzeko per la prossima stagione.