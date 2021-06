Calciomercato Roma, rinforzo in mezzo | L’annuncio

Calciomercato Roma, il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato di Koopmeiners, obiettivo anche dei giallorossi.

La Roma si sta muovendo in maniera sempre più convinta sul mercato. I Friedkin e Pinto vogliono regalare al più presto dei colpi importanti a José Mourinho. Lo Special One dal canto suo ha fatto specifiche richieste e vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione.

In questo calciomercato, ci saranno pochi movimenti in entrata per la società giallorossa, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole il tecnico portoghese. Uno dei reparti a cui verrà messa mano sarà senza ombra di dubbio il centrocampo.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, tutto confermato | Accordo con l’Inter

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, tesoretto da 30 milioni | Il piano di Mourinho

Calciomercato Roma, Percassi su Koopmeiners: “Tanti giocatori al vaglio”

All’Eco di Bergamo, il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato di Koopmeiners, obiettivo anche della Roma: “Al vaglio ci sono tanti giocatori e bisogna capire bene con il mister se ci sono le caratteristiche che possono essere adatte al gioco dell’Atalanta”.

Interpellato anche sul tema nazionali, Percassi dice: “Avere tanti giocatori in nazionale è un onore e un orgoglio per noi ed è la conferma che abbiamo una squadra costruita da giocatori importanti. C’è grande interesse da parte nostra nel vedere e nel valutare le loro prestazioni a livello internazionale per capirne la maturazione“.

Dichiarazioni più di contorno che altro, ma che stanno a significare come Koopmeiners sia un giocatore che la Dea tiene sott’occhio. La Roma, dal canto suo, dovrà sbrigarsi se vorrà anticipare l’Atalanta nell’acquisto del nazionale olandese.