Calciomercato Roma, cessione UFFICIALE | Arrivano i primi soldi

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio ufficiale della cessione: primi soldi in arrivo per i Friedkin in questa sessione estiva.

La Roma inizia a incassare, e anche se non si tratta di cifre certo astronomiche, sono comunque introiti importanti anche perché arrivano da un calciatore non più in rosa. Si tratta infatti del brasiliano Gerson Santos da Silva, conosciuto più semplicemente come Gerson. Il Marsiglia ha annunciato l’acquisto ufficiale del centrocampista brasiliano dal Flamengo, dove era tornato a giocare dopo le esperienze italiane con Roma e Fiorentina.

Arrivato in giallorosso giovanissimo come una promessa di livello mondiale, soffiato alla concorrenza spietata del Barcellona, non è mai riuscito a imporsi in Serie A. In Brasile ha invece migliorato nettamente il suo rendimento tanto da fare interessare numerosi club europei.

A spuntarla è stato il Marsiglia. Le cifre ufficiali dell’accordo tra i due club non sono ancora note, ma si parla di una base di 25 milioni di euro (+5 di bonus), una parte dei quali andrà a finire nelle casse della Roma, in virtù della clausola inserita all’epoca del trasferimento del calciatore in Brasile.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, tutto confermato | Accordo con l’Inter

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, tesoretto da 30 milioni | Il piano di Mourinho

L'Olympique de Marseille annonce un accord de principe avec le club brésilien, @Flamengo, pour le transfert définitif de @GersonSantos08. pic.twitter.com/Z2vrqKVOrU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 9, 2021

Calciomercato Roma, l’incasso giallorosso per il passaggio di Gerson al Marsiglia

I giallorossi dovrebbero andare ad incassare circa 1,32 milioni di euro, ovvero il 10% della differenza tra il prezzo della cessione (25 milioni), e quello di acquisto (11,8 milioni).