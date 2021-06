Calciomercato Roma, torna Donnarumma | Duello bomba in Serie A

Calciomercato Roma, il nome di Donnarumma torna in orbita giallorossa. I Friedkin potrebbero decidere di prenderlo in prestito.

La Roma deve risolvere al più presto la grana portiere. Il ruolo dell’estremo difensore forse è il più delicato che ci sia, visto il valore specifico che si porta con sé. Mourinho ha chiesto ai Friedkin e a Pinto di portargli un portiere che sia affidabile ed esperto.

La dirigenza giallorossa, dal suo canto, deve far combaciare queste richieste con l’esigenza di non poter spendere molto su questa operazione di mercato. Nelle ultime ore si è parlato in maniera decisa di un approdo di Gigio Donnarumma alla Roma.

Sappiamo benissimo però che l’ormai ex portiere del Milan è diretto verso la Francia (ad un passo la firma con il Paris Saint Germain), ma attenzione a possibili colpi di scena.

Calciomercato Roma, Donnarumma può arrivare in prestito

L’edizione odierna de La Repubblica riporta di un possibile colpo di scena nell’affare Donnarumma. Il Paris Saint Germain infatti starebbe pensando ad una clamorosa cessione in prestito del portiere classe ’99 della Nazionale.

Donnarumma sarebbe visto dai parigini più come un acquisto per il futuro, vista la presenza in rosa di un portiere affidabile ed esperto come Keylor Navas. La Roma starebbe pensando seriamente a questa possibilità di acquisto, anche se solo temporaneo.

All’incontrario invece della Juventus, vicina ad ingaggiare Donnarumma nei scorsi giorni, ma poi decisa nel continuare a puntare su Szczesny.

Nelle prossime settimane si saprà sicuramente di più del futuro ormai imminente del portiere degli azzurri, impegnato ora a preparare al meglio gli Europei con i suoi compagni di nazionale.