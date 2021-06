Calciomercato Roma, svolta Fonseca | Trattativa ben avviata

Calciomercato Roma, aggiornamenti importanti per quanto concerne un ex giallorosso

Calciomercato Roma Fonseca | Sembrerebbe essere giunta agli sgoccioli lo scenario di “disoccupato” di Paulo Fonseca. Dopo essere stato epurato dalla Roma a vantaggio di Josè Mourinho, il tecnico portoghese sarebbe pronto a sottoscrivere un contratto con il Tottenham fino al 2024: la trattativa non è ancora conclusa, ma il portoghese è balzato in pole, e alcuni intermediari del tecnico avrebbero visto Paratici nei giorni scorsi. Dopo il “no” di Antonio Conte, con il quale gli Spurs non sono riusciti a trovare l’accordo, viste le pretese monstre dell’ex tecnico dell’Inter, il club inglese ha deciso di rompere gli indugi e di affondare il colpo per Fonseca.

Non sono state ancora rese note le cifre, per le quali bisognerà aspettare il comunicato ufficiale, ammesso che venga trovato l’accordo, Caso vuole, che Fonseca possa firmare con la squadra allenata da colui che ha ereditato il suo posto alla Roma: la dea bendata del calcio, a volte, sa essere davvero enigmatica. Vi daremo maggiori ragguagli qualora ci dovessero essere aggiornamenti nel corso delle prossime ore.