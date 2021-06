Calciomercato Roma, Jorge Mendes è in Italia | Le ultime

I giallorossi potrebbero chiudere il primo colpo in entrata del Calciomercato estivo 2021-2022. La Roma è vicinissima.

Ore caldissime sul fronte del calciomercato giallorosso pronto a decollare da un momento all’altro. Uno degli obiettivi principali è il portiere, che la Roma dovrà portare a Trigoria per uno dei primissimi rinforzi per Mourinho. Tra i tanti profili visionati in questi mesi ci sono Musso, Gollini e Cragno, ma nelle scorse settimane in forte ascesa ci sono le quotazioni di Rui Patricio, estremo difensore del Wolverhampton che è l’indiziato numero uno a difendere i pali giallorossi da numero uno e da titolare nelle prossime stagioni.

LEGGI ANCHE: ESCLUSIVO | Roma, giorni cruciali per Pau Lopez tra controlli e futuro

Calciomercato Roma, agente a Milano

Intanto proprio su questa trattativa potrebbero essere i momenti decisivi già nelle prossime giornate, visto che l’agente dell’estremo difensore portoghese, nonché agente dell’allenatore della Roma José Mourinho, Jorge Mendes, è a Milano per gestire in prima persona le trattative di calciomercato. La volontà delle parti sarebbe quella di chiudere la trattativa prima dell’inizio dell’Europeo, che si aprirà venerdì sera allo Stadio Olimpico con Italia-Turchia. Vedremo se già nelle prossime ore la Roma chiuderà il primo colpo della sessione estiva del calciomercato.