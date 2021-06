Calciomercato Roma, accelerata decisiva | Trattativa in chiusura

Calciomercato Roma, ormai la trattativa è in fase di chiusura: dopo Xhaka ecco il secondo colpo dei giallorossi

La trattativa ormai è in chiusura, racconta calciomercato.it. E ormai non ci sono dubbi che sarà lui a difendere i pali giallorossi nella prossima stagione. Dopo Xhaka quindi, è pronto il secondo colpo della Roma targata José Mourinho. E dopo quella spagnola ormai in declina, si amplia invece la colonia portoghese dentro Trigoria. Perché sarà Rui Patricio a vestire i panni del numero 1.

L’accelerata nelle ultime ore è decisiva. La trattativa è fatta e si aspetta solamente che il Portogallo finisca l’Europeo per dare l’annuncio. Non ci dovrebbero essere sorprese o problemi di sorta. Il 33enne vestirà la casacca giallorossa e sarà il titolare. Poi ci sarà il tempo di valutare Fuzato come secondo in attesa anche del recupero pieno di Pau Lopez, che dovrebbe rientrare in gruppo ad agosto. Ma la Roma potrebbe anche decidere di cederlo in prestito.

Calciomercato Roma, Rui Patricio in arrivo

Ed ecco che arriverà, come detto, un altro portoghese. Dopo Tiago Pinto e José Mourinho. Lo Special One si porterà dietro, giustamente, anche il suo staff. Ormai abbandonate del tutto la pista Areola. Sembra in tramonto anche quella di Lloris, che dovrebbe rimanere al Tottenham.

Ieri si pensava anche a Sirigu, magari come dodicesimo, ma sul portiere del Torino che dopo l’Europeo potrebbe decidere dopo quattro stagioni di cambiare maglia, si sarebbe inserita anche la Juventus. E allora la Roma, per quel ruolo, guarderà dentro casa propria. Ormai, la situazione, sembra chiara e delineata.