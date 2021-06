Calciomercato Roma, tesoretto da 30 milioni | Il piano di Mourinho

Calciomercato Roma, in arrivo un tesoretto da almeno 30 milioni di euro

La prossima campagna acquisti sarà, insomma, basata sull’autofinanziamento e la Roma, così come tanti altri club, si augura che il prossimo Europeo possa dare una mano per far aumentare i prezzi di alcuni giocatori finiti da tempo sulla lista dei “Da cedersi”.

Tra questi, in particolare, segnaliamo il trittico Under-Florenzi-Olsen che potrebbe fruttare al club circa 30 milioni. Il turco ha già declinato l’offerta del Fenerbache e non sarà riscattato dal Leicester, a causa dell’infelice impatto avuto in Premier.

Il numero 24, invece, dopo quasi due anni all’estero tra Valencia e PSG, rientrerà nella Capitale ma, attualmente, è annoverabile tra i partenti. Piace molto a Inter e Juventus che potrebbero ottenerne le prestazioni al fronte di un’offerta di circa 10 milioni, 5 in meno rispetto al prezzo fissato per il numero 17 turco.

Infine c’è il portiere svedese che, sotto l’egida di Ancelotti all’Everton, sembrava essersi ritrovato. La sortita dell’ex mister partenopeo, da poco nuovo allenatore del Real Madrid, ha però convinto la dirigenza delle Toffees a rispedire l’estremo difensore al mittente.

A Trigoria contano di monetizzare da una sua eventuale uscita circa 5 milioni di euro. Se queste tre cessioni dovessero concretizzarsi, dunque, Pinto potrebbe disporre di un discreto “gruzzoletto” da circa 30 milioni.

Parte di essi verrebbero subito investiti su Rui Patricio e Azmoun, perno offensivo dello Zenit, in scadenza fra un anno. La rimanente parte, infine, andrebbe a finanziare la suddetta operazione relativa al centrocampista svizzero.