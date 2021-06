Calciomercato Roma, contatti per l’addio | Dalla Spagna ne sono sicuri

Calciomercato Roma, operazione restyling: dalla Spagna rilanciano una clamorosa indiscrezione. Le ultimissime sulle mosse giallorosse

Calciomercato Roma Pau Lopez Atletico | La sessione estiva di calciomercato è da poco cominciata, ma si segnalano già movimenti importanti della Roma sia in entrata che in uscita. Giallorossi impegnati non soltanto sul fronte acquisti, ma anche a cedere quelle pedine considerate poco fruttuose se inserite negli schemi di Josè Mourinho, dalle quali si può ricavare un tesoretto importante per finanziare gli altri colpi in entrata.

E così, dopo aver ufficializzato l’addio di Gerson, Pinto potrebbe mettere a segno un altro colpo in uscita. Secondo quanto rivelato da Marca, infatti, l’Atletico Madrid starebbe prendendo in seria considerazione l’ipotesi di sostituire il partente Ivo Grbic con un portiere di esperienza e affidabile, che ovviamente fungerebbe da sostituto dell’inamovibile Oblak. L’estremo difensore croato, desideroso di giocarsi le proprie chances in una squadra che gli dia più minutaggio, potrebbe partire in questa finestra estiva di calciomercato; ragion per cui i Colchoneros non vogliono lasciarsi trovare impreparati, e starebbero sondando anche il profilo di Pau Lopez.

Calciomercato Roma, sondaggio dell’Atletico per Pau Lopez: lo scenario

Il sempre più probabile approdo di Rui Patricio in giallorosso, è indizio piuttosto evidente del fatto che Josè Mourinho sia orientato ad “epurare” Pau Lopez, sul quale il Lille ha da tempo messo gli occhi, come vi abbiamo rivelato in esclusiva. Tuttavia, nelle ultime ore il profilo dell’ex portiere del Betis, attualmente fermo ai box per l’infortunio rimediato in occasione della notte da incubo dell’Old Trafford, sarebbe finito nei radar dell’Atletico. Non è ancora partita una vera e propria trattativa: siamo ancora nell’ambito dei rumours e delle indiscrezioni, ma qualcosa sembra che si stiamo movendo sul fronte Pau Lopez. Seguono aggiornamenti.