Calciomercato Roma, occasione per Mou | Chiesta la cessione

Calciomercato Roma, vuole la cessione: il prezzo del trasferimento è stato fissato. I giallorossi sono pronti al colpaccio?

Marcel Sabitzer wants to leave RB Leipzig and could be available for as little as £15m. (Via: The Athletic) pic.twitter.com/NOYpLt4E6l — Transferchanger (@TransferChanger) June 9, 2021

Calciomercato Roma Sabitzer | Dopo la fase interlocutoria seguita all’annuncio di Josè Mourinho, ora il mercato della Roma sembra essere davvero entrato nel vivo. Con Rui Patricio e Xhaka sempre più vicini, e la trattativa per il “Gallo” Belotti vicina al punto di svolta, i giallorossi monitorano anche altri profili internazionali, per offrire allo Special One un ventaglio più ampio di opportunità nella zona nevralgica del campo: il centrocampo.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, rinforzo in mezzo | L’annuncio

E così, non è passata assolutamente inosservata l’indiscrezione rilanciata dal “theathletic.com“, secondo cui Marcel Sabitzer, centrocampista austriaco attualmente in forza al Lipsia, sarebbe pronto ad accettare una nuova sfida all’estero. Il contratto del calciatore, in scadenza la prossima estate, a meno di clamorosi colpi di scena, non sarà rinnovato: al momento non c’è nessun dialogo aperto, e le possibilità che prolunghi la sua esperienza in Germania sono ridotte al lumicino.

Calciomercato Roma, occasione Sabitzer | La situazione

Il classe ’94, che in questa stagione ha messo a segno ben 10 goals, rappresenta la classico centrocampista moderno, di qualità ed abile nell’inserimento: caratteristiche che, abbinate ad una buona fisicità, lo rendono un profilo appetibile. Se a ciò si aggiunge che il suo cartellino, un anno fa valutato circa 45 milioni di euro e ora, secondo theathletic è ora sceso a 20 milioni di euro ( a causa del mancato prolungamento), si capisce il motivo per il quale Sabitzer stia catalizzando su di sè molta attenzione mediatica.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, cessione UFFICIALE | Arrivano i primi soldi

L’austriaco piace alla Roma, e non è escluso che nelle prossime settimane non ci possa essere un sondaggio più concreto da parte dei giallorossi, per i quali comunque la priorità resta Xhaka.