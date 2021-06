Sono ore caldissime per il calciomercato Roma e doppio colpo in arrivo per José Mourinho: tutti i dettagli

Manca poco meno di un mese all’inizio dell’era José Mourinho, previsto per il 6 luglio. La Roma vuole accontentare l’allenatore portoghese e fargli trovare già in ritiro la maggior parte dei volti nuovi. In tal senso, sono ore veramente calde sul fronte Rui Patricio e Granit Xhaka. Come anticipato dai colleghi di Calciomercato.it, per quanto riguarda il portiere si tenterà di chiudere nei prossimi giorni e ‘Sky Sport’ ha senza mezzi termini dichiarato che l’ex Sporting “sarà il nuovo portiere giallorosso”. Aggiornamenti importanti sono arrivati anche sul centrocampista svizzero.

Dopo aver rifiutato una prima offerta giallorossa da 15 milioni di euro, l’Arsenal ha abbassato le proprie pretese economiche a 17.5 milioni. Una distanza veramente irrisoria e che lascia presagire una fumata bianca davvero imminente. Il giocatore, dal canto suo, vuole solo la Roma e ha già un’intesa di massima per i prossimi 4 anni.